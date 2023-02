Portugal a um passo da fase final do EuroBasket'2025. O que falta para garantir o apuramento

A equipa de Mário Gomes terá de esperar agora o sorteio para um dos oito grupos finais de quatro equipas, dos quais os três melhores serão apurados para a fase final

Tendo ganho o seu grupo na segunda fase da pré-qualificação, a Seleção Nacional já está na última fase do apuramento para a fase final do EuroBasket, que em 2025 se realizará em quatro países: Chipre, Finlândia, Letónia e Polónia.

A equipa de Mário Gomes terá de esperar agora o sorteio para um dos oito grupos finais de quatro equipas, dos quais os três melhores serão apurados para a fase final.

Mesmo perdendo na Bulgária (90-82), Portugal apurou-se ontem, juntamente com a Macedónia do Norte, para uma lista que já tinha 22 equipas saídas do último Mundial, e ainda os quatro organizadores da fase final, que vão jogar o apuramento, mesmo estando automaticamente apurados. Nos seus grupos, irão passar as duas melhores equipas mais esse país organizador.

Faltando ainda apurar quatro equipas para a qualificação, entre as que ficaram em segundo lugar na fase superada por Portugal - como a Bulgária -, já se sabe que os jogos decisivos serão em quatro janelas: novembro de 2023, fevereiro de 2024, novembro de 2024 e fevereiro de 2025.

QUALIFICAÇÃO EUROBASKET'2025

ORGANIZADORES

Chipre

Finlândia

Letónia

Polónia

FINAL DA QUALIFICAÇÃO

Alemanha

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

República Checa

Eslovénia

Espanha

Estónia

França

Geórgia

Grã-Bretanha

Grécia

Hungria

Islândia

Israel

Itália

Lituânia

Montenegro

Países Baixos

Sérvia

Suécia

Turquia

Ucrânia

Portugal

Macedónia do Norte

Nota: mais quatro equipas da terceira ronda de pré-qualificação