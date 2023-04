Porto a dominar no arranque da segunda fase na Festa do Basquetebol Juvenil

Associação portuense lidera provisoriamente em três dos quatro escalões

No arranque da segunda fase dos jogos na Festa do Basquetebol Juvenil, esta quinta-feira, em Albufeira, a Associação do Porto destaca-se por liderar em três dos quatro escalões (três vitórias), sendo acompanhados por Aveiro nos sub-16 masculinos, pelo Algarve em sub-16 femininos e por Lisboa nos sub-14 masculinos.

Apenas nos sub-14 femininos, a Associação de Santarém comanda (dois triunfos em três encontros), mas as portuenses têm menos um jogo. O duelo com Aveiro, interrompido na quarta-feira na sequência da morte de um familiar de uma atleta e do treinador, vai ser retomado esta sexta-feira.