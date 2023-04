Portista Michael Finke foi o previsível MVP da jornada

Lisboa, 15/04/2023 - A equipa de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal, recebeu hoje ao inicio da tarde a equipa do FC Porto, em jogo da 2ª Fase do Grupo A 8, da Liga Betclic de Basquetebol no Pavilhão João Rocha em Lisboa, Portugal MICHAEL FINKE (Mário Vasa / Global Imagens)

Norte-americano fez uma exibição espantosa no triunfo do FC Porto no pavilhão do Sporting.

Michael Finke, extremo/poste do FC Porto, foi eleito MVP da oitava jornada da segunda fase da Liga Betclic, uma distinção que já se esperava, depois da sua fantástica exibição em Alvalade, levando os dragões a uma vitória por 110-106.

O norte-americano de 26 anos e 2,08 metros fez 33 pontos, ganhou 11 ressaltos, roubou duas bolas, não teve um único turnover e ainda acertou seis triplos em nove tentativas, assim como todos os cinco lances livres.

Com o triunfo no pavilhão João Rocha, o FC Porto manteve-se isolado no topo da classificação a duas jornadas do fim e pode ter garantido a vantagem do fator-casa para todo o play-off

Refira-se ainda que Trey Moses (Lusitânia), Toney Douglas (Benfica), Nuno Sá (CAB Madeira) e Sherwood Brown (Póvoa) completaram o cinco ideal da jornada.