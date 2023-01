Portista Max Landis na terceira eleição consecutiva para MVP da FIBA Europe Cup

Base fez 29 pontos no triunfo do FC Porto frente ao Craiova, que garantiu a passagem aos "quartos", e vai em segundo na votação do público, depois de ter ganho as anteriores.

Max Landis, base do FC Porto, foi colocado pela terceira jornada consecutiva entre os cinco melhores jogadores da FIBA Europe Cup, que são submetidos a uma votação dos adeptos para se encontrar o MVP.

O norte-americano de 29 anos, depois de dois triunfos claros nas eleições anteriores (68% dos votos na segunda jornada da segunda fase, 60% na terceira), é desta vez segundo nas preferências do público, com 35%, face a 49% de Donatas Tarolis, poste lituano do Oradea.

Na jornada em que o FC Porto garantiu um apuramento inédito para os quartos de final, Max Landis fez 29 pontos - com cinco triplos - e duas assistências no triunfo dos dragões frente ao Craiova (90-64).