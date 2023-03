Polémica na NBA: Ja Morant, jogador dos Grizzlies, não regressa tão cedo

Suspensão do base, que surgiu armado num direto de Instagram, vai além dos dois jogos, segundo o técnico de Memphis.

O afastamento de Ja Morant da NBA vai para além dos dois jogos inicialmente anunciados por Memphis, conforme avançou o técnico Taylor Jenkins. "Vai ser um processo de cura contínuo. Não é uma situação que tenha prazo", disse ainda, antes da derrota dos Grizzlies frente aos LA Clippers (135-129).

O base, que já não estava numa posição favorável ao ser acusado de agredir um jovem de 17 anos no verão, mostrou-se no Instagram com uma arma num espaço noturno.

Apesar disso, Morant até tem colhido algum apoio, como o manifestado por Paul Pierce, retirado desde 2017 da NBA, onde passou 19 épocas e também teve controvérsias. "Já andei com uma arma depois de ser esfaqueado. (...) Toda a gente tem algo a dizer até saber realmente o que alguém passa quando é negro, rico e um alvo. Ponto final", escreveu no Twitter.



Incrível: 18 marcaram acima de 30

Época com melhor média de pontos desde 1970 (114,4) e nona melhor de sempre, 2022/23 não pára de ter registos impressionantes, como o da jornada de domingo/madrugada de segunda-feira. Nos 10 duelos realizados, houve 18 jogadores a marcarem 30 ou mais pontos, com Paul George à cabeça, autor de 42 no triunfo dos Clippers. À beira da fasquia das três dezenas, ficaram Tyrese Haliburton (Indiana), RJ Barrett (New York) e Jaylen Brown (Boston), todos com 29 pontos e que quase engrossavam o lote histórico.