Moncho López, treinador do FC Porto

Moncho López, treinador do FC Porto, considerou o Sporting um justo vencedor no clássico das meias-finais da Taça, apontando já ao que há a melhorar para um eventual duelo pelo título

Análise: "Este Sporting foi mais dominador do que em outras vezes. Portanto, parabéns, são uns justos vencedores, porque estiveram muito tempo à frente."

Confrontos anteriores: "O que houve de diferente aos outros jogos foi que não controlámos o ressalto na primeira parte. A diferença de ressalto penalizou-nos muito. São 12-24, sete ressaltos ofensivos de jogadores exteriores deles. Na segunda parte conseguimos anular essa diferença, mas eles conseguiram aguentar-se, porque, mesmo com boas defesas nossas, há muitos cestos em final de posse de bola. Há muito mérito em algumas ações de James Ellisor, Travante Williams, Diogo Ventura e ganharam com isso. Conseguiram ser mais consistentes. Nós temos momentos bastante maus. Depois fizemos esforços de nos aproximar, mas não foi suficiente. Nós estamos a jogar contra uma equipa que está bem em campo, com defesa muito agressiva..."

Olhos no play-off: "Se o Sporting melhorou em relação a outros jogos? Não sei. Tenho de pensar na minha equipa. Tenho noção que vamos fazer bastantes coisas melhor do que hoje e são necessárias. Podemos encontrar o Sporting na final do play-off. Vamos tentar chegar lá, mais capazes e competentes."