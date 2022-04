Play-offs: Bucks ficam a uma vitória das meias-finais da Conferência Este

Redação com Lusa

Venceram os Chicago Bulls por 119-95

Os campeões em título Milwaukee Bucks colocaram-se este domingo a um triunfo das meias-finais da Conferência Este dos play-offs da NBA, ao vencerem pela terceira vez os Chicago Bulls, em reduto alheio, por 119-95.

Apesar da baixa de Khris Middleton, que se lesionou no segundo encontro, os Bucks voltaram a vencer de forma cómoda no United Center, liderados pelo grego Giannis Antetokounmpo, autor de 32 pontos, com 11 em 22 nos tiros de campo, 17 ressaltos, sete assistências e dois desarmes de lançamento.

O suplente Grayson Allen, com 27 pontos, e Jrue Holiday, com 26 pontos e sete assistências, somando, entre os dois, 11 triplos marcados, em 15 tentados, foram os complementos ideais do Jogador Mais Valioso (MVP) da final de 2021.

Na formação da casa, os melhores foram Zach LaVine, com 24 pontos, 13 assistências e cinco ressaltos, DeMar DeRozan, com 23 pontos, e Patrick Williams, com 20 pontos e 10 ressaltos.

Os Bucks, que acertaram 17 de 33 triplos (51,5%), contra nove em 36 (25%) dos Bulls, venceram os quatro períodos, o primeiro por três pontos (25-22), o segundo por 12 (31-19), o terceiro por um (34-33) e o quarto e último por oito (29-21).

A vitórias por 24 pontos não deixou dúvidas e os Bucks, que lideram por 3-1, podem selar o apuramento na quarta-feira, no regresso a Milwaukee, sendo que, nas meias-finais da Conferência, deverão defrontar os Boston Celtics, em vantagem por 3-0 face aos Brooklyn Nets.