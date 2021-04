Play-off da Liga está definido: última jornada baralhou todas as contas

Imortal assegurou o terceiro lugar, enquanto o Benfica caiu para quarto

O Imortal superou este sábado o FC Porto, por 99-95, após prolongamento, na 26.ª e última jornada da fase regular da Liga Placard.

Os algarvios subiram mais uma posição, beneficiando do surpreendente tropeço do Benfica na Maia (95-84), enquanto a Oliveirense, apesar de ter ultrapassado o Sporting (87-76), caiu para quinto lugar, tendo desvantagem no confronto direto com as águias.

Ainda que já se conhecesse o lote das oito equipas que seguem para a fase a eliminar, a derradeira ronda baralhou as contas, com a bicampeã a medir forças com os encarnados na primeira eliminatória, numa reedição da final de 2018/19.

Eis o alinhamento do play-off (início a 22) e do play-out (início a 24):

Play-off 1.ª Eliminatória

Sporting (1.º)-V. Guimarães (8.º)

FC Porto (2.º)-CAB Madeira (7.º)

Imortal (3.º)-Lusitânia (6.º)

Benfica (4.º)-Oliveirense (5.º)

Play-Out

Ovarense (9.º)-Esgueira (12.º)

Académica (10.º)-Galitos Barreiro (11.º)