Pippen volta à carga contra Jordan: "É mais difícil jogar com uma gripe ou uma hérnia?"

Antigo basquetebolista dos Bulls deixou algumas farpas ao antigo companheiro

Ganharam seis títulos de campeão da NBA, mas, por estes dias, vivem num clima de discordância. Scottie Pippen voltou a criticar Michael Jordan e desvalorizou uma das muita míticas atuações da antiga estrela dos Bulls.

"Vou perguntar-lhe o seguinte: é mais fácil jogar com uma hérnia discal ou jogar com uma gripe? Bem, eu não vejo muitos 'Bad Back Games', mas vejo muitos 'Flu Games'", questionou o antigo ala, a propósito de um jogo, diante dos Jazz, em que Jordan estaria com vários sintomas associados à gripe, mas que acabou com 38 pontos por parte daquele que muitos consideram como o melhor de sempre.

Recorde-se que, nos últimos dias, Pippen mostrou-se muito crítico face ao tom do "The Last Dance", o documentário da Netflix que retrata a última época de campeão dos Chicago Bulls.

"Todos os episódios são a mesma coisa. O Michael num pedestal, os colegas num papel secundário", afirmou o antigo ala.