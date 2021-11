Pinto da Costa comenta a falta de comparência do FC Porto em Ovar

Pinto da Costa assina, uma vez mais, um artigo de opinião na Dragões, publicação oficial do FC Porto

Pinto da Costa, aproveitou o artigo de opinião que assina mensalmente na Dragões - publicação oficial do FC Porto - para falar do basquetebol do clube, designadamente da derrota pela falta de comparência ao jogo com a Ovarense, em Ovar.

"Na verdade, teoricamente, até já perdeu um jogo, mas não foi em campo. Foi-nos aplicada uma pena de derrota por obviamente termos cumprido o que anunciámos há vários meses e não termos comparecido num jogo que seria dirigido por um dos árbitros que na temporada passada nos impediram de vencer o campeonato. Lá em baixo, no campo, e em igualdade de circunstâncias, já provámos que somos melhores", disse, antes de deixar um enorme elogio ao treinador.

"E é com essa superioridade desportiva que o Moncho López se prepara para realizar o 500.º jogo ao serviço do FC Porto, uma marca notável, não só na história do clube como no desporto em geral", pode ler-se.