Philadelphia 76ers apurados para a segunda ronda dos play-offs da NBA

Mesmo privados da sua principal estrela, o poste Joel Embiid, os 76ers revelaram mais uma vez a sua superioridade frente aos Brooklyn Nets.

Os Philadelphia 76ers tornaram-se este sábado nos primeiros apurados para a segunda ronda dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao afastarem os Brooklyn Nets por expressivo 4-0, consumado com o triunfo de hoje por 96-88 em casa alheia.

Assim, os Philadelphia 76ers limparam os Nets em apenas quatro jogos e garantiram um lugar nas semifinais da Conferência Este, enfrentando agora o vencedor da ronda entre os Boston Celtics e os Atlanta Hawks, que os primeiros lideram por 2-1.

Mesmo privados da sua principal estrela, o poste camaronês Joel Embiid, com uma entorse no joelho direito, os 76ers revelaram mais uma vez a sua superioridade, consumada com atuações de destaque do extremo Tobias Harris, com 25 pontos e 12 ressaltos, e do base James Harden, com 17 pontos, 11 assistências e oito ressaltos.

Para a primeira vez desde 1991 que os 76ers venceram um play-off sem perder um jogo também contribuíram os 16 pontos de Tyrese Maxey, num desafio em que Paul Reed fez um duplo-duplo, 10 pontos e 15 ressaltos.

"(Joel Embiid) É o MVP. Quando percebemos que ele não podia jogar, foi uma oportunidade para todos se unirem e entenderem que tínhamos que vencer sem ele", disse Tobias Harris, que destacou a "mobilização" do grupo.