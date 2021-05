Petro de Luanda vence na estreia da Liga Africana de Basquetebol

Os angolanos do Petro de Luanda ganharam ao AS Police.

Os angolanos do Petro de Luanda, do ex-jogador do Benfica Carlos Morais, ganharam esta terça-feira ao AS Police, equipa do Mali, por 84-66, em jogo de estreia da Liga Africana de Basquetebol, disputado no Ruanda.

Para o mesmo grupo jogam esta noite as equipas do As Salé de Marrocos e o FAP dos Camarões, esta última orientada por Lazare Andingono, ex-técnico do Petro de Luanda.

Em busca do terceiro título continental, a equipa angolana, orientada pelo técnico brasileiro José Neto, regressa à quadra nos dias 20 e 23 deste mês para defrontar o FAP dos Camarões e o As Salé de Marrocos, respetivamente.