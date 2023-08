Depois do título do Benfica: perturbação de cerimónias passa a infração grave

Federação anunciou alterações regulamentares para 2023/24

A perturbação de cerimónia de entrega de prémios vai passar a ser considerada uma infração grave, em vez de leve, com as alterações regulamentares apresentadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol para 2023/24.

A mudança acaba por ser consequência da ausência do Benfica na cerimónia oficial de prémios da Liga Betclic, depois de se ter sagrado campeão nacional no Pavilhão João Rocha, protestando contra o castigo aplicado ao jogador do Sporting Travante Williams (um jogo de suspensão reduzido para repreensão), desqualificado durante o intervalo do jogo anterior por empurrar um agente da autoridade no túnel de acesso aos balneários.

Só três semanas volvidas, os encarnados receberam a Taça, deslocando-se à sede da FPB para o efeito.

O novo artigo 66 do Regulamento de Disciplina prevê que eventual castigo não se cinja à perturbação de cerimónia de prémios, mas também à falta em galas e outros eventos federativos ou à ausência em conferências de Imprensa quando solicitado, estabelecendo uma multa de 7500 euros para as equipas incumpridoras na Liga Betclic Masculina - a variação de valores monetários consoante a competição é outra das novidades. Até agora, o valor era igual para todos os níveis, indo de 250 euros para cinco mil.

Além disso, a partir da nova temporada, "o agente que se recuse a participar na cerimónia de entrega de prémios ou que durante a sua realização incorra em comportamentos que violem regras de ética desportiva" arrisca pena de dois meses a um ano de suspensão (era de um mês a um ano).

A punição de desistências passa a ser 10 mil euros (era 250 a 15 mil euros), reduzidos para metade com aviso 30 dias antes do sorteio ou dobrando em caso de o abandono ser no decurso das provas.

Por fim, a sanção por falta de comparência fica fixada nos cinco mil euros (máximo antigamente), passando para o dobro (10 mil), caso seja a segunda mão consecutiva; ou quadruplicando (20 mil), se for a segunda seguida ou terceira interpolada.