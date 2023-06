Pedro Nuno: "Perdemos com um cesto conseguido de forma ilegal. Era o 2-0 e viemos com 1-1"

Declarações do treinador leonino Pedro Nuno após o jogo Sporting-Benfica (85-101), que confirmou o Benfica como campeão nacional de basquetebol

Sobre o play-off: "Estou orgulhoso dos jogadores pelo que fizeram. Entrámos hoje aqui a perder 2-1 e esta final será sempre manchada pela falta de verdade desportiva. Perdemos o 1-0 com um cesto conseguido de forma ilegal. Devíamos ter vindo com 2-0 e viemos com 1-1. Depois, tivemos um mau terceiro jogo e hoje podíamos ter vencido. Fomos pouco competentes na altura de lançarmos sozinhos no cesto, mas melhorámos muito do jogo três para o quatro.

Troféus: "Sentimos que já não chegávamos e quisemos descansar para dar tudo neste jogo. Infelizmente, não conseguimos ganhar e levar para quinto jogo, que seria o normal e o expectável se tivesse havido verdade desportiva. Ganhámos 50% dos troféus em disputa. Fizemos um início de época excecional, com uma prestação europeia muito boa. Infelizmente, não conseguimos ganhar os quatro [troféus], só ganhámos dois. Se é positivo ou negativo, terá de ser avaliado pelos dirigentes e por quem de direito. Na minha opinião, demos uma boa imagem do Sporting a nível nacional e internacional."

Os jogadores: "Podem ter sentido a pressão. Se a sentiram, não deviam ter sentido, mas são humanos, como é óbvio. Era um jogo que nos mantinha vivos ou que nos custava o final da época e já não poderíamos lutar mais pelo campeonato. Faltou-nos a competência de marcar e não o fizemos. Com a falta de competência e um bocadinho de falta de sorte, não conseguimos estar ao nível que o Benfica esteve".