Pedro Nuno é o novo treinador da Ovarense

Técnico de 49 anos volta a treinar em Portugal, quase três anos depois, para representar um emblema onde brilhou como jogador

A Ovarense anunciou este domingo a contratação de Pedro Nuno para o comando técnico, sucedendo a Nuno Manarte, que era treinador principal desde 2016 e saiu após uma sequência de seis derrotas seguidas.

Com esta escolha dos vareiros, concretiza-se o regresso do técnico a Portugal, tendo a sua última experiência como emigrante sido no Barém, em que foi finalista do campeonato com o Al-Manama.

O percurso do antigo internacional português fora de portas começou em 2012, rumando ao México para orientar o Pioneros. Depois de comandar o Illiabum na Proliga, seguiu-se o Canadá (Halifax Rainmen).

Em 2017/18, Nuno regressou de novo a Ílhavo, conduzindo o Illiabum à conquista da Taça de Portugal. A temporada seguinte começou na Argélia (Groupe Sportif Petroliers), passando depois pela Finlândia (Korihait).

No Barém, em 2019/20, arrecadou uma Taça Presidente. Há três meses, após ter chegado a finalista da liga do país do Golfo Pérsico, o técnico de 49 anos tinha voltado e estava sem clube.

Nos vareiros, o antigo base volta a trabalhar no clube que representou como jogador, além de Naval, Okapi (Bélgica), Oliveirense, Aveiro Basket, FC Porto, CAB, Alcudia (Espanha), Salto (Uruguai), Burgos (Espanha) e Vagos.