Paul Jorgensen e Danjel Purifoy terminam ligação ao FC Porto

Paul Jorgensen deixou o plantel de basquetebol do FC Porto

Dois jogadores haviam reforçado o clube portista nesta temporada

Fora das competições da Europa e dispondo de sete estrangeiros, quando o limite por jogo da Liga portuguesa é cinco, o FC Porto anunciou, em comunicado oficiall, a saída dos norte-americanos Paul Jorgensen e Danjel Purifoy.

Jorgensen, que chegou ao Dragão para suprir a ausência de Max Landis, entretanto já quase recuperado, teve médias de 13,5 pontos em quatro jogos do campeonato e ajudou com nove no clássico frente ao Sporting (66-59).

Purifoy, entretanto apresentado como reforço no V. Guimarães, tendo contribuído para o triunfo minhoto na passada terça-feira, ante o Illiabum, para o campeonato, chegou à Invicta no início da época, e teve médioa de oito pontos por jogo.