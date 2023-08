Passou pelo FC Porto e pelo Sporting e agora reforça o Benfica

Águias anunciaram a contratação de Daniel Relvão, poste que representava o Lusitânia.

Daniel Relvão é reforço da equipa de basquetebol do Benfica. O poste, de 27 anos, jogava no Lusitânia na última temporada, onde conseguiu médias de 8.3 pontos por jogo, 1.2 assistências e 6.1 ressaltos.

O internacional português, de 2,08 metros, passou também pelo FC Porto, pelo Sporting e pela Académica.

"Sempre gostei de Norberto Alves [treinador]. Quando comecei a jogar basquetebol, foi com ele que trabalhei e gostava de trabalhar com ele outra vez. Também conheço os jogadores da Seleção. Espero ajudar o máximo que puder. Já tenho alguma experiência na Liga Portuguesa e também internacionalmente, fiz alguns jogos lá fora. Estou ansioso por mostrar do que sou capaz", referiu o basquetebolista em declarações aos canais oficiais dos encarnados.