Parceria renovada e recorde de jogos: NBA continua na Sport TV até 2025

Principal liga de basquetebol continuará a chegar aos fãs através da Sport TV.

A NBA (National Basketball Association) e a Sport TV anunciaram esta sexta-feira a renovação da sua até 2025.

A partir de 2022/23, a Sport TV transmitirá um número recorde de jogos da NBA, incluindo todos os principais eventos da principal liga de basquetebol: NBA Abu Dhabi Games 2022, NBA Paris Game 2023, NBA All-Star Game, NBA Playoffs, Conference League Finals e NBA Finals.

Os assinantes da Sport TV poderão assistir aos jogos de fim de semana em horário nobre, com as transmissões do "NBA Saturdays" e do "NBA Sundays", que vão trazer os principais jogos de fim de semana a partir das 20h30.

A Sport TV transmitirá ainda jogos que fizeram a história da NBA ao longo da semana e continuará a incluir a NBA TV, 24 horas por dia, sete dias por semana.



A Sport TV continuará também a transmitir o Podcast "NBA na SPORT TV", com comentários de Miguel Minhava, Ricardo Brito Reis, Diogo Carreira e Luís Avelãs, transmitido nas plataformas Youtube, Spotify e Apple Podcats, às 20h00 de quintas-feira.