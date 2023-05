Ovarense quebra malapata e está nas meias-finais da Liga Betclic

Vareiros não venciam em Oliveira de Azeméis há sete anos, marcando encontro com o Benfica

Pela primeira vez desde 2018/19, a Ovarense está nas meias-finais da Liga Betclic, marcando encontro com o Benfica, numa série que se inicia sábado, na Luz.



Nos "quartos", na única série que se estendeu até à negra, os vareiros eliminaram a Oliveirense com um vitória por 57-58.



O derbi regional esteve sempre bastante equilibrado, decidindo-se só no cair do pano, quando estava à vista o prolongamento.



No entanto, uma falta de Darius Cárter sobre Brandon Peel levou este à linha de lance-livre. A restar 0,1 segundos no marcador, o norte-americano marcou o primeiro, mas falhou propositadamente o segundo para o tempo correr e carimbar a passagem às meias: há sete anos que a Ovarense não vencia em Oliveira de Azeméis.