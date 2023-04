Oliveirense vence nos Açores ao cair do pano

Lisboa, 22/03/2023 - O Sporting Clube de Portugal recebeu esta tarde no pavilhão João Rocha em Lisboa, a União Desportiva Oliveirense no jogo da 4º jornada do Grupo A do Campeonato, Liga Betclic Basquetebol 2022/23. Julien Ducree (Gerardo Santos / Global Imagens)

Julien Ducree deu 16.ª vitória da época à sua equipa da linha de lance livre, a dois segundos do fim

Foi no último segundo de jogo que a Oliveirense carimbou o triunfo diante do Lusitânia, por 71-72, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo. Foi o 16.º êxito na Liga Betclic, valendo o quarto lugar, atrás de Benfica, FC Porto e Sporting.

O resultado espelha um encontro de grande equilíbrio, mas nem sempre foi assim. A formação de Oliveira de Azeméis teve um arranque possante (0-7) e uns primeiros dez minutos de total domínio (11-26).

A aproximação açoriana surgiu depois, com grande contributo do trio Deng Geu (MVP, com 22 pontos e sete ressaltos), Pedro Oliveira (13-1-5) e Derek Jackson Jr. (13- 1-3). Ao intervalo, o marcador apontava 31-43.

A motivação da equipa de Nuno Barroso, após o bom segundo quarto, transportou-se para a segunda parte. Após o 35-49, os anfitriões fizeram 11 pontos sem resposta e, a partir daí, a vitória podia pender para qualquer lado.

O Lusitânia vencia por 71-70 a três segundos do fim, mas teve de fazer falta sobre Julien Ducree, que não perdoou antes do soar da buzina e fez dois pontos da linha de lance livre.