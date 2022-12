Oliveirense sai em defesa do técnico João Figueiredo, acusado de agressão a árbitro

Formação de Oliveira de Azeméis reagiu a comunicado da Associação Nacional de Juízes

A Oliveirense emitiu esta segunda-feira um comunicado, na sequência de outro que fora lançado pela Associação Nacional de Juízes de Basquetebol, saindo em defesa do técnico João Figueiredo, acusado de ter agredido o juíz Hugo Silva no final do jogo com o Esgueira.

O clube fez saber que "tem em curso um procedimento de inquérito para apurar em rigor o sucedido", expressando "estupefação e repúdio" relativamente à posição da ANJB, que assumiu "as vestes de juiz, júri e executor, efetua juízos de valor manifestamente incendiários e conclusivos, desrespeitando as mais elementares regras do processo inquisitório e da presunção de inocência".

A formação de Oliveira de Azeméis destaca "comportamento absolutamente irrepreensível e exemplar" de Figueiredo, "com uma carreira como jogador pautada igualmente pela correção e respeito por todos os intervenientes dos espetáculos desportivos".

Leia, na íntegra, o comunicado:

"Na sequência das incidências do jogo do passado sábado, a União Desportiva Oliveirense informa que tem em curso um procedimento de inquérito para apurar em rigor o sucedido.

Tendo tomado conhecimento do comunicado de hoje da Associação Nacional de Juízes de Basquetebol, não deixamos de expressar a nossa estupefação e repúdio relativamente ao mesmo.

A ANJB, na sua página e nas redes sociais, assumindo as vestes de juiz, júri e executor, efetua juízos de valor manifestamente incendiários e conclusivos, desrespeitando as mais elementares regras do processo inquisitório e da presunção de inocência.

A União Desportiva Oliveirense não se revê neste tipo de posturas que, galgando as competências das instituições próprias, nomeadamente o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol, inicia um processo incendiário de julgamento em praça pública de um agora treinador, com um comportamento absolutamente irrepreensível e exemplar que é conhecido, com uma carreira como jogador pautada igualmente pela correção e respeito por todos os intervenientes dos espetáculos desportivos.

A União Desportiva Oliveirense ao longo dos seus cem anos de história sempre foi uma acérrima defensora dos melhores valores, repudiando veementemente a violência no desporto, independentemente da forma que revista, pugnando sempre pela seriedade e pelo primado da verdade desportiva, rigorosamente com a mesma força que repudia juízos em praça pública e sem hipótese de defesa dos visados.

A União Desportiva Oliveirense respeita a arbitragem e os árbitros, que seguramente também não se reverão nesta atitude da ANJB, continuando a manter-se inteiramente disponível para prestar todos os necessários esclarecimentos em sede própria, contribuindo para o benefício da modalidade e da verdade desportiva."