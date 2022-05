Oliveirense afasta CAB Madeira na negra e marca encontro com o Benfica

Meias-finais da Liga Betclic estão fechadas

A Oliveirense apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Liga Betclic, eliminando na negra o CAB Madeira, com um triunfo por 77-71.

A formação de Oliveira de Azeméis já não ia tão longe no play-off desde 2018/19 - salientando-se que 2019/20 acabou a meio -, marcando encontro com o Benfica, que eliminou o Póvoa.

Na única negra dos quartos de final, Zane Waterman foi o herói dos anfitriões, com 25 pontos e nove ressaltos.

Durante o último quarto, a vantagem chegou a ser de 15 pontos, mas os madeirenses ainda se aproximaram perigosamente, havendo emoção até ao fim.

As meias-finais iniciam-se este sábado no Luz, havendo, no dia seguinte, o primeiro clássico entre FC Porto e Sporting.