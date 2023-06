Oficial: Joana Soeiro deixa Benfica e reforça Bembibre

Redação com Lusa

Aos 28 anos, a base portuguesa vai ter a sua segunda experiência internacional, depois de ter jogado na Marian University, nos Estados Unidos, entre 2014 e 2018.

A basquetebolista internacional portuguesa Joana Soeiro, que nas últimas quatro épocas militou no Benfica, vai representar na próxima temporada o Bembibre, anunciou esta terça-feira o clube espanhol.

Ao serviço do Benfica, Joana Soeiro, que fez a sua formação no Gafanha e no Algés, fez parte de 10 conquistas, concretamente dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal, duas Supertaças, duas Taças Federação e duas Taças Vítor Hugo.

José "popi" González, treinador do Bembibre, destaca a capacidade de liderança da internacional portuguesa, afirmando que Joana Soeiro "vai dar à equipa um estilo distinto, com caráter e muita energia, que agradarão a todos os que gosta de jogos rápidos e com transições".