Oficial: FC Porto confirma Fernando Sá como novo treinador

Como jogador foi campeão três vezes pelos azuis e brancos.

O FC Porto oficializou hoje Fernando Sá como novo treinador da sua equipa principal de basquetebol, confirmando notícia de O JOGO.

Fernando Sá assinou um contrato válido até 2024, revela nota do emblema azul e branco, que acrescenta "Este é um regresso a casa do técnico de 52 anos que representou o clube enquanto jogador, envergou a braçadeira de capitão e sagrou-se Campeão Nacional por três vezes, venceu a Taça de Portugal em três ocasiões e arrecadou ainda uma Supertaça".

E recorda o seu passado na modalidade: "Nascido no Porto a 16 de outubro de 1969, o novo técnico portista deu os primeiros passos no basquetebol no Vasco da Gama, de onde se mudou para o clube mais marcante da carreira aos 15 anos. A quatro anos de formação, em que ganhou um campeonato nacional de juniores, juntou 11 anos como sénior, tendo representado ainda a seleção nacional A por seis vezes".

Aos 30 anos, dividiu o fim de carreira de jogador com o início da de treinador no Vasco da Gama, tendo ainda passado pelo Gaia antes de regressar à casa que o despoletou para a modalidade de forma a terminar o percurso como extremo e a continuar o de técnico. Entre 2006 e 2019, comandou o Vitória de Guimarães, tendo conduzido os vimaranenses a duas Taças de Portugal (2007/08 e 2012/13), um título da Proliga (2006/07), um Troféu António Pratas (2009), três presenças nas meias-finais da Liga (2015/16, 2016/17, 2017/18) e a duas nas finais (2013/14 e 2014/15).



Em declarações aos meios do clube, o novo treinador do FC Porto revelou sentir-se "muito bem em regressar a casa" e apontou objetivos pessoais e coletivos: "A nível pessoal, gostava que este pavilhão começasse a ter mais gente a ver basquetebol (...) e se, ao mesmo tempo, o Museu tiver alguns títulos nacionais, é muito bom porque é o que todos desejamos para o clube".

Vítor Hugo, diretor do basquetebol portista, sublinhou: "As expectativas são as maiores e melhores". E desejou "que o FC Porto saia desta época campeão nacional" com este "fervoroso adepto" no comando da equipa.