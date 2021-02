O regresso de Tomás Barroso após 14 meses de calvário: "Estava com muita vontade"

Base do Benfica superou lesão grave no joelho esquerdo (já tinha passado pelo mesmo no direito), regressando ao ativo, no último fim de semana, em Guimarães

O encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, no passado domingo, para a 17.ª jornada da Liga Placard, marcou o regresso de Tomás Barroso, ao fim de 14 meses de ausência.

O internacional português rompeu o ligamento anterior do joelho esquerdo a 8 de novembro de 2019 num jogo entre os encarnados e o Inter de Bratislava para a FIBA Europe Cup, tendo no historial a mesma lesão no joelho direito.

"Foram 14 meses muito longos, de avanços e recuos. Sei que ainda não foi tudo ultrapassado, isto é feito de pequenas vitórias todos os dias", contou o base de 30 anos, em declarações à BTV.

Na Cidade-Berço, Barroso ajudou com seis pontos (dois triplos em quatro tentados) no triunfo por 89-66, contando que "estava com muita vontade de voltar". "A partir do momento em que entrei no pavilhão tudo foi esquecido. Tinha mesmo muita vontade de voltar aos jogos, de partilhar o campo com os meus colegas e isso sobrepôs-se a qualquer receio, a todos os medos, a todos os fantasmas que podiam pairar sobre mim e a verdade é que me correu tudo bem. Ainda por cima num pavilhão onde sentimos sempre grandes dificuldades", lembrou.

Assim, Tomás Barroso é opção no Benfica para a Taça Hugo dos Santos, que se discute este fim de semana, em Sines. Nas meias-finais, há clássico entre águias e FC Porto (17h30).