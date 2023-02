Redação com Lusa

Seleção feminina de basquetebol avisada para a "maturidade" da Grécia.

A "maturidade" e "simplicidade" de processos da Grécia são os pontos que a seleção portuguesa feminina de basquetebol tem de controlar quinta-feira em Odivelas, no desafio decisivo para manter as aspirações de estar no EuroBasket'2023.

"São muito maduras no momento de tomar decisões e têm um jogo simples, mas muito adaptado aos seus pontos fortes. Temos de ser uma equipa forte defensivamente, que crie dificuldades e não as deixe jogar de forma confortável", defende o selecionador, Ricardo Vasconcelos.

No Grupo G, a Grécia lidera com o pleno de oito pontos, fruto de quatro triunfos, seguida de Portugal com seis, fruto de dois triunfos e outros tantos desaires, enquanto Estónia e Grã-Bretanha somam apenas cinco.

"A Grécia é atualmente a sétima melhor equipa da Europa e tem um conjunto interessante de jogadoras. Não apresentam um grupo muito extenso, mas têm até oito jogadoras de um nível muito elevado, habituadas a confrontos internacionais de Euroliga", elogiou.

O responsável luso destacou ainda as postes adversárias como "principais referências" das helénicas, nomeadamente Artemis Spanou, "o pilar e o equilíbrio da equipa".

A poste portuguesa Maria Kostourkova destaca a "confiança" da equipa, alicerçada no "jogo muito equilibrado" na Grécia, com derrota por apenas sete pontos (64-57), recordando que agora existe o "fator casa" que entende ser "importante".

"Esse jogo mostrou que é possível ganharmos. Elas têm uma equipa muito forte e experiente, com qualidade, mas acho que é possível vencer. Vai ser complicado e tudo é importante para ganhar, pelo que o pavilhão cheio seria uma grande ajuda e pode ser decisivo", completou.

Portugal, que terminará a fase de qualificação domingo em Manchester, frente à Grã-Bretanha, defronta a Grécia às 20:30 de quinta-feira no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

O campeonato da Europa de basquetebol feminino vai ser coorganizado pela Eslovénia e Israel, decorrendo entre 15 e 25 de junho, juntando 16 seleções.

Aos dois países anfitriões juntam-se os vencedores dos 10 grupos, bem como os quatro melhores segundos classificados.