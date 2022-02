"O jogo não foi para 40 pontos de diferença, os jogadores mereciam outro resultado"

Declarações no final do encontro França-Portugal (94-56), da terceira jornada do Grupo E da primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de basquetebol de 2023, disputado esta quinta-feira em Dijon.

Sérgio Ramos (treinador-adjunto da seleção portuguesa): "Penso que eles são uma das melhores equipas do Mundo, sabíamos que ia ser difícil.

Uma das chaves do jogo seria igualar a intensidade e fisicalidade da França. Fizemos um bom trabalho na primeira parte. Controlámos o ritmo de jogo, não cometemos muitos turnovers. Foram uns bons 20 minutos, mas os problemas apareceram na segunda parte.

A defesa deles melhorou e não conseguimos trabalhar bem sem bola. Permitimos cestos fáceis e a partir de perdas de bolas.

No próximo jogo, temos de fazer melhor. Além da parte física, também a parte mental contribuiu para este decréscimo. O jogo não foi para 40 pontos de diferença. Creio que os jogadores mereciam outro resultado, mas são erros nossos e temos de viver com eles.

No domingo, jogamos novamente com a França e temos de reagir, aprender com este jogo. Temos muitos jogadores jovens que ainda estão a aprender e, para eles, é importante jogar contra uma das melhores seleções do Mundo.

Sabíamos que ia ser difícil, mas é um processo de aprendizagem para nós. Estamos contentes por estar aqui, mas tristes com o resultado. Vamos reagir e fazer ajustes, para estarmos preparados no próximo jogo. Os jogadores querem fazer mais e melhor".

Miguel Queiroz (capitão da seleção portuguesa): "Foi um jogo muito duro. Já sabíamos disto, sobretudo contra a França, que fez segundo lugar nos Jogos Olímpicos.

Depois da primeira parte, pensámos que o jogo ia ser mais próximo, mas não conseguimos igualar a intensidades deles (França) ao longo dos 40 minutos, tal como o fizemos na primeira parte do jogo.

Dobraram os nossos ressaltos, tivemos dificuldades para encontrar os lançadores, para controlar a posse de bola e recuperar na defesa.

A intensidade deles durante o jogo todo fez a diferença. Enquanto tivemos frescos, conseguimos igualar o jogo deles. Vamos tentar fazer mais e melhor no domingo".