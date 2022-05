Declarações de Luís Magalhães, treinada da equipa de basquetebol do Sporting, após a derrota com o FC Porto (80-95), no terceiro jogo das meias-finais do play-offs da Liga portuguesa de basquetebol. Dragões vão defrontar o Benfica na final do campeonato.

Balanço: "O Sporting fez uma excelente época e ganhou um título que mais nenhum ganhou. Esse facto acabou por desgastar muito a equipa. Surgiram lesões graves e pagámos a fatura."

Eliminação: "Vão à final as duas melhores equipas. Demos uma lição de saber perder. Não demos pontapés a ninguém e é bom que o basquetebol recupere o fair-play e a educação."

Críticas ao FC Porto: "O FC Porto não ganha há muito tempo e o que fez esta época é vergonhoso. Fica com uma grande dívida para com o basquetebol, tal como a federação."