O dia da Festa chegou: juventude vai mostrar talento no Algarve

Criada em 2006/07, esta é a 14.ª ediçãoda Festa do Basquetebol Juvenil, a nona consecutiva realizada em Albufeira.

Aquela que é a rampa de lançamento de muitos atletas começa este sábado e, até dia 14, haverá muita luta pelos títulos de sub-14 e sub16, em masculinos e femininos, mas ao mesmo tempo muita alegria. Nos próximos seis dias, Albufeira volta a ser palco da Festa do Basquetebol Juvenil, que junta mais de 800 atletas.

A prova mais aguardada por muitos jovens basquetebolistas nacionais recomeça hoje, após dois anos de interrupção devido à pandemia, em Albufeira, e prolonga-se até 14 de abril. A Festa do Basquetebol Juvenil contará com mais de 800 atletas femininos e masculinos, dos escalões sub-14 e sub-16, num total de 72 equipas das seleções distritais.

"Os indicadores numéricos da Festa são gigantescos. Com todos os jogos transmitidos pela FPBtv, em direto e de forma gratuita, é uma fantástica ferramenta de promoção", realçou Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol. O líder federativo lembrou a importância do evento na promoção de muitos atletas: "Alguns deles terão depois o Europeu de sub-16 no verão, o que não é novidade, porque muitos dos nossos internacionais estiveram na Festa, como o Neemias Queta."

Nuno Manaia, diretor técnico nacional, destaca como um dos objetivos principais a identificação de talentos. "O país do basquetebol junta-se num único sítio para competir, sob atenta observação dos selecionadores nacionais", diz, considerando esta edição diferente de outras. "Nalgumas faixas etárias o nível não está tão elevado, mas esperamos surpresas", explicou, temendo os efeitos da paragem nas camadas jovens.

Madeira (Sub-16 Feminino), Aveiro (Sub-16 Masculino), Porto (S14 F) e Lisboa (S14 M) defendem os títulos de 2019, mas historicamente a Festa tem a Associação do Porto com mais títulos (20 entre os quatro escalões), seguida por Lisboa (14) e Aveiro (12).