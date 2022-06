O destino de Moncho López depois de deixar o comando do FC Porto

Treinador espanhol de basquetebol vai rumar ao Japão.

Treinador do FC Porto nas últimas 13 temporadas, conquistando dois títulos nacionais de basquetebol, Moncho López vai continuar a carreira no Japão, restando saber se o fará ao serviço de um clube ou aos comandos da seleção nipónica.

O espanhol de 52 anos anunciou a despedida dos dragões, após o quarto jogo da final do play-off contra o Benfica, afirmando precisar "de parar de treinar em Portugal" e falando de "interesse de equipas, nomeadamente de Espanha".

"Está falado com os meus chefes. Agradeço muito o interesse deles, mas é o fim da minha etapa como treinador do FC Porto. Acabo o meu contrato em 30 de junho e necessito parar de treinar em Portugal", disse o técnico na altura.

Moncho Lopez agradeceu "à direção do clube a confiança dada durante tantos anos" e assumiu "não estar preparado para ser adversário do FC Porto durante muito tempo". "Dá-me pena sair, mas a secção está tão bem entregue e com ideias tão claras, que tenho a certeza que vai continuar a marcar presença em todos os pontos altos, a jogar finais do campeonato e provavelmente a vencer", afirmou.