Nunca foi preciso esperar tão pouco: regressa a NBA, com os Lakers em busca do "bi"

Nunca foi preciso esperar tão pouco pelo regresso da NBA: 73 dias depois do fim de 2019/20, a liga norte-americana está de volta para a 75.ª edição.

O reencontro de Kevin Durant (Brooklyn) com Golden State pela primeira vez desde que o extremo deixou a equipa com que foi campeão em 2017 e 2018 e a primeira batalha de Los Angeles com Montrezl Harrell do lado dos Lakers e Ty Lue (líder dos Cleveland Cavaliers no título de 2016 ainda na era de LeBron James) ao leme dos Clippers servem de abertura à 75.ª edição da NBA esta madrugada, quase três meses mais tarde do que seria habitual.