Nova "Hugo dos Santos" sorteada: Benfica começa com Oliveirense, FC Porto e Sporting abrem com algarvios

Prova passa a ter fase de grupos e uma final a 6

A estrear um novo formato em 2023/24, a Taça Hugo dos Santos foi esta quarta-feira sorteada na Federação Portuguesa de Basquetebol. Ao contrário dos anos anteriores, a prova vai deixar de juntar as quatro melhores equipas ao cabo da primeira volta, passando a ter uma fase de grupos e uma final a 6 (3 a 5 de maio de 2024).

Pegando na classificação da época transata, os clubes foram separados por dois grupos: o A com Benfica (1.º em 2022/23), Ovarense (4.º), Oliveirense (5.º), Póvoa (8.º), Esgueira (9.º) e Galomar (1.º da Proliga); o B com Sporting (2.º), FC Porto (3.º), Lusitânia (6.º), Vitória de Guimarães (7.º), Imortal (10.º) e Portimonense (2.º da Proliga).

Tal como na Liga Betclic, o sorteio ditou que o Benfica se inicia frente à Oliveirense, enquanto Ovarense e Esgueira recebem Póvoa e Galomar, respetivamente.

No grupo B, o Sporting, detentor do troféu, arranca a fazer as honras ao Portimonense, o FC Porto acolhe o Imortal e o Vitória de Guimarães defronta o Lusitânia na Cidade-Berço.

Ao cabo de cinco jornadas (só uma volta), que vão intercalando com o campeonato, os três primeiros avançam para a fase final, na qual os segundos e terceiros de cada grupo se defrontam no dia inaugural. Os vencedores medem forças com os primeiros classificados no dia seguinte para se encontrarem os finalistas.