"Noutras condições, podíamos ter discutido o resultado até ao fim"

Luís Modesto, treinador do Imortal, estava satisfeito com o desempenho da equipa, que se apresentou limitada na final, com duas baixas de vulto.

Análise: Conseguimos dar luta ao Sporting na primeira parte. A nossa rotação era pouca. Com menos dois jogadores, nós não tínhamos rotação interior. Mostrámos que, em outras condições, podíamos ter discutido este resultado até ao fim ou até ganho a Taça. Parabéns aos meus jogadores pelo trabalho que fizeram para chegar aqui. Infelizmente ontem tivemos duas infelicidades que nos condicionaram bastante."

Baixas de vulto: "[Jalen Jankins e Tyere Marshall] São as nossas principais referências de jogo interior. Temos tudo preparado para jogar com eles. Uma coisa é contar com um, outra é não contar com nenhum. Isso afetou. Tentámos que o nosso jogo de adaptasse aos que tínhamos disponíveis. Tentámos dar o nosso melhor. Penso que não fizemos má figura."