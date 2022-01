"Nos últimos dois anos, Sporting ganhou tudo. Faltava a Taça Hugo dos Santos"

Declarações de António Paulo (treinador-adjunto do Sporting), no final do encontro com o Benfica, na final da Taça Hugo dos Santos em basquetebol.

Dedicatórias: "As minhas palavras vão para o Flávio Nascimento, companheiro de equipa técnica que não está presente porque foi "atraiçoado" pela covid-19. Mas, também a Edgar Vital, um grande sportinguista a quem o basquetebol do clube muito deve, que nos deixou há bem poucos dias."

Final: "Uma final com bons protagonistas, jogadores de qualidade em ambas as partes, arrisca-se a ser emotiva, a ser jogada até à última posse de bola e assim foi. O Benfica ainda teve uma oportunidade de lançamento que conseguimos anular e ficar com a vitória. Mas foi difícil, como toda a gente assistiu. Foi um jogo físico, onde as defesas prevaleceram."

Passado recente com Benfica: "Preparamos todos os jogos para ganhar e nos últimos [nove] jogos com o Benfica isso tem acontecido. Essas estatísticas dizem-nos pouco, nós gostamos é de ganhar, títulos particularmente. Portanto, vamos muito satisfeitos com esta taça para o nosso museu, que ainda não tínhamos."

Críticas do treinador do Benfica à arbitragem: "Não acho que deva inflamar a arbitragem. O basquetebol português já está suficientemente nervoso e pressionado do ponto de vista da arbitragem para que alguém venha tecer críticas dessa natureza. Ganhámos por dois pontos, quero enaltecer a nossa vitória. O Benfica fez um jogo que, reconhecidamente, também tem o seu mérito, mas, felizmente, estamos muito contentes porque conseguimos ganhar."

Taça: "Nos últimos dois anos, esta equipa do Sporting ganhou tudo o que havia para ganhar. Não tínhamos ainda a Taça Hugo dos Santos no nosso palmarés. Tem o sabor de ser mais uma conquista."