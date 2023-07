"Nós somos a 16.ª equipa do ranking, mas não queremos sair de lá nessa posição"

Mário Gomes abordou a O JOGO a pré-qualificação do torneio olímpico, que Portugal discute este verão de forma inédita

O selecionador Mário Gomes assegurou esta segunda-feira a O JOGO que a Seleção Nacional "vai jogar para ganhar" na pré-qualificação do torneio olímpico, que se realiza na Polónia, entre 13 e 20 de agosto.

"O objetivo é prepararmo-nos bem. São 16 equipas. Nós somos a 16.ª do ranking, mas não queremos sair de lá nessa posição. Esta competição não estava nos nossos horizontes, mas vamos jogar para ganhar. Não vamos lá só para usufruir de um prémio pelo que conseguimos na etapa anteriores", disse.

O técnico contou ainda que o regresso de Neemias Queta à equipa das Quinas vai acontecer, "se tudo correr normalmente". "O máximo que pode acontecer é ele chegar à concentração [16 de julho] três ou quatro dias mais tarde, mas isso foi falado durante os dias em que ele esteve cá de férias. Contamos com ele e ele conta estar cá", acrescentou o timoneiro de Portugal, adiantando que José Barbosa teve pedido de dispensa aceite, devido a questões familiares.

Por ter conquistado um lugar no apuramento para o Eurobasket'2025, Portugal vai ter a oportunidade inédita de participar na pré-qualificação do torneio olímpico, calhando no grupo B, com Hungria, Polónia e Bósnia-Herzegovina.

A formação lusa precisa de ficar entre os dois primeiros para seguir para uma fase final, com as duas melhores seleções do grupo A. Um outro vencedor sairá dos grupos C e D, o que significa que, de 16 equipas, apenas duas garantem vaga no torneio de qualificação para Paris'2024, em julho do próximo ano.