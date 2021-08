Norte-americano Danjel Purifoy reforça basquetebol do FC Porto

Primeira experiência europeia do extremo norte-americano vai ser no Dragão, que já tem Arledge.

Produto da Universidade de Auburn, da NCAA 1 (primeira divisão universitária dos Estados Unidos), o extremo Danjel Purifoy, de 25 anos e 2,01 metros, prepara-se para ter a primeira experiência profissional na Europa ao assinar contrato com o FC Porto.

Durante o percurso universitário, o reforço dos dragões, nascido em Centreville, no Alabama, teve médias de 7,9 pontos e 3,8 ressaltos, totalizando 87 jogos pelos Tigers.

Depois do poste norte-americano Jonathan Arledge, que jogava no Peristeri, da Grécia, Purifoy é a segunda novidade conhecida no plantel azul e branco, no qual já há a registar várias saídas. Garrett Nevels rumou ao FMP Belgrado da Sérvia, enquanto Jalen Riley reforçou os letões do VEF Riga.

Já Larry Gordon colocou um ponto final na carreira, após 12 temporadas em oito países distintos. O internacional português Pedro Pinto mudou-se para o Illiabum ao fim de quatro épocas no Dragão e Ricardo Neves decidiu atravessar o Atlântico para estudar e jogar na Universidade Nipissing, no Canadá. O núcleo duro composto por Miguel Queiroz, João Torrie, Brad Tinsley, Max Landis, Francisco Amarante, Tanner McGrew, João Soares e Vlad Voytso deve permanecer às ordens de Moncho López.