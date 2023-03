Norberto Alves, treinador do Benfica: "Isto é basquetebol, não dá para atirar a bola para fora"

Declarações do treinador Norberto Alves após o jogo Sporting - Benfica (86-82) da primeira jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de basquetebol:

Sobre o jogo: "Foi um jogo de altos e baixos das duas equipas. Onde tivemos bons e maus momentos. Tivemos uma boa vantagem e não soubemos segurar o jogo. . A equipa parou de mandar a bola para o ataque. Quando tivemos a vantagem a equipa individualizou-se um pouco. Faltou-nos discernimento para ganhar o jogo."

A lesão: "A lesIsto é basquetebol, não dá para atirar a bola para foraão de Toney Douglas foi esta semana. Foi uma pancada no joelho. Está a procurar recuperar. Não estamos aqui a desculpar-nos com isso. Hoje, apenas, não soubemos acabar com o jogo. Mérito também para a outra equipa."

O campeonato: "Uma equipa que termina a fase regular em primeiro é porque tem mérito. Quando sentimos que devemos mudar, mudamos. Não concordo com este modelo de campeonato, com a grande densidade que existe com as equipas que estão na Europa. Mas isto não tem nada que ver com este jogo".