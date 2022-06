Norberto Alves pede "mensagem positiva" e agradece a Rui Costa

Norberto Alves, treinador do Benfica

As primeiras palavras do técnico do Benfica à RTP2, depois de conduzir o Benfica ao 28.º título nacional.

Análise: "Fomos muito mais intensos a defender, carregámos mais no pintado e, fundamentalmente, tivemos hoje uma atitude diferente em relação ao jogo anterior."

Fair-play: "Quero dar uma palavra aos jogadores do FC Porto, que nos obrigaram a dar tudo o que tínhamos. Não é fácil quando se perde, também dou um abraço a eles, mas fundamentalmente aos meus jogadores."

Agradecimentos: "Quero agradecer à minha direção, ao presidente Rui Costa, ao Dr. Fernando Tavares, que deram as condições para ganhar e fazer o meu trabalho."

Balanço da época: "Queríamos ganhar mais, mas vamos, no futuro, ganhá-las. Não tenho dúvidas disso. Não vamos ganhar sempre. Para o ano que vem que toda a gente fale do jogo. Hoje foi um jogo entre duas equipas que se respeitaram. É importante não falar dos árbitros e termos uma mensagem positiva."

Adeptos: "Uma palavra para os adeptos do FC Porto, que vieram apoiar a sua equipa, mas a grande palavra é para os benfiquistas que nos apoiaram ao longo da época. Este título é deles. Tal como diz no Museu Cosme Damião, o Benfica és tu."