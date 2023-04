Norberto Alves: "Rui Costa tem estado sempre connosco, um apoio sistemático"

Declarações após o jogo Imortal-Benfica (74-75), da final da Taça de Portugal de basquetebol, disputado este domingo no Pavilhão Multiusos de Sines.

Norberto Alves (treinador do Benfica): "Estávamos com muitas dificuldades no primeiro período e no segundo recorremos a uma defesa alternativa, que temos sempre preparada para estes momentos, que nos permitiu dar a volta. E o jogo foi um pouco isto, altos e baixos. Tivemos outra vez bons momentos na segunda parte, depois voltámos a jogar a um ritmo que não é o nosso normal. Mas, penso que isso teve a ver com o desgaste que o jogo de ontem [sábado], com o Sporting, nos provocou. Foi o segundo jogo, acabou muito tarde, duas horas e meia a jogar basquetebol. Senti que hoje muitos jogadores estavam muito cansados. Depois, há o mérito do Imortal, que jogou muito bem. Tem muito talento individual, é uma surpresa estar a lutar pela manutenção [na I Liga portuguesa de basquetebol].

Era o único troféu que não tinha conquistado na minha carreira, estou muito contente. Lutámos muito para voltar a ganhar esta Taça no Benfica, onde há esta pressão de ter de ganhar. O Imortal não tinha tanta pressão, não tinha nada a perder. Normalmente, as equipas que são teoricamente favoritas passam mal. Foi o que aconteceu hoje. Faz parte.

O presidente Rui Costa tem estado sempre connosco, tem sido um apoio sistemático. Ele é muito próximo das modalidades e isso é muito importante para as modalidades, para todos nós, que trabalhamos no clube, para aquela grande família que são as modalidades do Benfica. Tê-lo aqui hoje e podermos dar-lhe esta alegria, certamente também sofrida para ele... Mas ele merece tudo, pelo que tem feito pelo clube. Espero que corra tudo bem, no basquetebol e nas outras [modalidades] todas, porque ele merece".

Makram Romdhane (jogador do Benfica, eleito o Jogador Mais Valioso da final): "É uma sensação incrível, porque sofremos muito para estar nesta final. Jogámos contra as melhores equipas da Liga, como o FC Porto, Ovarense e Sporting. Foi muito difícil. Na última época perdemos esta taça no último minuto ou dois e toda a gente ainda estava chateada por ter perdido a Taça na época passada, por isso tínhamos de a ganhar nesta época. Tínhamos muita pressão porque esta taça já não estava no museu do Benfica há uns anos [seis, desde 2017], tínhamos de a trazer de volta. Fizemos um grande trabalho, porque as finais não se jogam, ganham-se.

Na minha carreira, já tive muitos jogos destes, contra equipas que não têm qualquer pressão. Se calhar estão mais preocupados com a próxima semana, porque têm um jogo decisivo para eles. E nós somos um grande clube, temos a pressão do nosso lado, é normal. É uma final. O Imortal é uma grande equipa, tem muito bons jogadores, tiveram um momento mau no início da época e estão a jogar para não descer, mas quando jogam uma final vão dar o seu melhor. Viu-se no início, foram incríveis, mas a determinado momento dissemos "isto não pode ser" porque tínhamos de ganhar este troféu.

Tenho todo o respeito pelo Imortal, porque jogaram muto bem, têm bons jogadores e um bom treinador. É uma equipa que tem de jogar o play-off e não para a manutenção. Mas é basquetebol. Hoje estivemos a um passo de perder, mas é normal, é basquetebol e a Taça."