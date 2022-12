Norberto Alves: "Que da próxima vez Benfica e Sporting estejam nas mesmas circunstâncias"

Redação com Lusa

Declarações de Norberto Alves, treinador encarnado, após o Benfica - Sporting (90-93), da 12.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de basquetebol.

Dérbi equilibrado:"São equipas muito equilibradas em termos de qualidade. Começámos bem o jogo, mas depois perdemos energia. Sentimos muitas dificuldades a defender. A equipa veio do jogo com o FC Porto para a Taça de Portugal que foi duríssimo. No sábado iremos defrontar o Lusitânia, depois vem o Limoges (Liga dos Campeões) e vai continuar. Sei que os rapazes estão muito cansados".

Derrota: "O jogo é o que é. Houve um momento em que estivemos a perder por dois e não conseguimos fazer o lance. Estes detalhes também contam e são determinantes. Mas ninguém gosta de perder. Vamos esperar que na próxima vez as equipas estejam nas mesmas circunstâncias".