Norberto Alves: "Quando perdemos, damos o mérito ao adversário"

Declarações de Norberto Alves, treinador encarnado, após o Benfica-Sporting (87-93), segundo jogo da final do campeonato português de basquetebol.

Derrota: "Temos de dar mérito a quem ganha. Houve algumas coisas que nos condicionaram muito, como os dois postes terem quatro faltas muito cedo. Falhámos muitos lançamentos de três pontos, abaixo da nossa percentagem normal, e mais um ou outro turnover injustificado, com alguns nervos e más decisões a esse nível. O Sporting acaba por ter mais 10 pontos do que nós nos lances livres, o que, num jogo equilibrado, é sempre muito importante. A bola tinha de circular mais rápido, parámos muito tempo com a bola na mão e ajudámos à estratégia defensiva deles".

O que faltou às águias? "Temos de ser mais consistentes. Quando se ganha, damos mérito e os parabéns a outros. Podia falar de lances do jogo, mas não faz sentido. No domingo, o jogo acabou com um lançamento que não foi contestado por ninguém e, agora, toda a gente diz que [o Broussard] fez passos. Quando ganhamos, ficamos contentes. Quando perdemos, damos o mérito ao adversário. Esta equipa já jogou, esta época, com ambientes muito complicados e ganhou. Hoje, tivemos dificuldade em gerir a equipa ao nível das faltas. Estamos habituados a passar por estas coisas, é olhar para nós, o que temos de melhorar e ir lá ganhar".