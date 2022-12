Norberto Alves: "O FC Porto ganhou com mérito e temos de dar os parabéns"

Declarações do treinador encarnado Norberto Alves após o jogo Benfica-FC Porto (86-87), da 14.ª jornada do campeonato basquetebol, realizado no Pavilhão da Luz

Sobre o jogo: "Foi um jogo equilibrado, onde qualquer equipa podia ter vencido. Na parte final, [o FC Porto] teve mérito, pois marcou o lançamento de "triplo" e nós falhámos o nosso. Não entrámos tão bem outra vez a regressar do intervalo, mas reagimos e o jogo foi equilibrado até ao fim."

Ritmo e justiça: "Nos últimos jogos, está a custar-nos sair do intervalo com um bom ritmo. Hoje, ao contrário do último jogo, reagimos e fomos para o jogo. Era um jogo muito equilibrado, o FC Porto ganhou com mérito e temos de dar os parabéns ao adversário."