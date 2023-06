Norberto Alves: "O Benfica gosta de não haver dois pesos e duas medidas para nada"

Declarações do treinador encarnado Norberto Alves após o jogo Sporting-Benfica (85-101), que confirmou o Benfica como campeão nacional de basquebol

Sobre a época: "Fomos a melhor equipa ao longo do campeonato. Primeiro lugar na fase regular e, estatisticamente, fomos a melhor equipa. Era apenas mantermo-nos serenos, jogo a jogo. Decisivo era estar sempre dentro do jogo e não os deixar fugir. Pela minha experiência, uma equipa em situação de perder o campeonato, num momento de instabilidade, era esperarmos por esse momento. Tivemos de sofrer por esse momento. Merecemos muito vencer."

A equipa: "Tenho de dar os parabéns aos rapazes. Um grupo fantástico sempre ao longo da época, sempre com grande disciplina. No Benfica, preocupamo-nos sempre em treinar o homem antes do jogador. É nisso que acredito e é um grande orgulho para mim. Agora, é saborear o momento, estou muito contente.Dar uma palavra, como é evidente, aos jogadores do Sporting e aos seus treinadores, que nos obrigaram sempre a dar tudo o que tínhamos. Dar uma palavra de respeito."

Carreira e títulos: "Nos últimos cinco campeonatos, ganhei quatro. Tive a sorte de estar a treinar equipas com grande caráter e eu estar lá por acaso. Há seis anos não tinha um cabelo branco e agora já tenho muitos. Tem a ver com a experiência, em acreditar muito nos rapazes, no trabalho diário e em como nos mantivemos sempre focados e unidos. É um grupo fantástico, gente que treina, mas coloca sempre a equipa em primeiro lugar."

Peso: "O Benfica é um clube fantástico, que respeita e gosta de ser respeitado. Gosta de não haver dois pesos e duas medidas para nada. Não me quero estender muito sobre esse assunto [do Travante Wiliams]. Amanhã é segunda-feira, é um dia novo para toda a gente e certamente vão refletir melhor sobre as suas tomadas de posição."

Futuro: "Hoje vou desfrutar imenso, porque no sítio onde estou somos sujeitos a muita crítica quando não ganhamos. Quando eu não ganho, sabem logo desde o início que me vou embora. No Benfica, treinamos para vencer e para ser o número 1. Para isso, é preciso ser o número 1 todos os dias, na atitude e no respeito. Identifico-me muito com estes valores. Hoje, não vou pensar no futuro, vou pensar em desfrutar, comemorar com os rapazes e estar com a minha família depois".