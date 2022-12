Norberto Alves: "Não me estou a queixar, o FC Porto está a passar pelo mesmo"

Declarações do treinador encarnado Norberto Alves após o jogo Benfica-FC Porto (97-93), para os oitavos de final da Taça de Portugal, realizado no Pavilhão da Luz

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito difícil para nós, defensivamente, quando defendemos homem individual tivemos sempre dificuldades em quebrar os timings dos ataques deles, normalmente os ataques após o bloqueio direto, e o Landis estava bem rotinado ofensivamente. Procurámos alterar isso com uma defesa zona e penso que foi a zona 1-3-1 que mudou o rumo do jogo. A partir do momento em que eles começaram a ter dificuldades em marcar, começámos a ter mais confiança nos momentos ofensivos. Sabíamos que o jogo ia ser uma final antecipada, sabíamos que ia ser duro e o apoio do público foi muito importante para nós, principalmente nos momentos em que a equipa não esteve tão bem."

Dois em dois dias: "Os problemas dos outros não são os nossos. Há muitas equipas boas no nosso campeonato. O FC Porto sem dúvida, o Sporting sem dúvida nenhuma também, porque a verdade é que muitas vezes as equipas crescem quando resolvem crises e às vezes basta uma vitória para tudo mudar. Oliveirense, Ovarense, Esgueira também nos causaram muitas dificuldades porque estamos a jogar de uma forma que ou jogamos dois em dois dias ou de três em três dias e estes jogos são sempre preparados dentro do que é possível. A densidade competitiva, com a existência da segunda fase da Liga, que já me manifestei muitas vezes contra isso, não faz sentido com três equipas portuguesas na Europa, essa densidade não nos permite treinar alguns pormenores que hoje nos falharam."

Refletir: "Há um desequilíbrio grande entre jogar e treinar. Vou dar um exemplo: se tivermos de ir ao "play-in" da Liga dos Campeões temos o jogo com o Sangalhos no mesmo dia e não sabemos onde vamos meter esse jogo. Nós vamos à Taça da Liga, jogamos sábado, domingo e terça-feira há o "play-in" para a Liga dos Campeões. Se alguém me conseguir explicar como é que se gere isto fisicamente, eu agradecia. Não me estou a queixar porque o FC Porto está a passar exatamente pelo mesmo e o Sporting, quem sabe, se tivesse tido mais tempo para descansar, se calhar conseguia também ter-se apurado. Espero que para o ano, quem mande nisto, reflita e mande bem, porque a verdade é que isto não está bem."

Sobre o intervalo: "O que disse à equipa ao intervalo era que não estávamos no nosso limite de atitude como temos estado. Tem de ser a 100%. Jogar com o FC Porto a 95% ou 98% não dá, portanto, mais do que olhar para as pequenas coisas, temos de olhar para a atitude e para o desejo. É importante não desfocar, começámos bem, mas depois desfocámos. É importante manter o foco. É duro, não só fisicamente como mentalmente também".