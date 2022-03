Norberto Alves lamenta: "No último período, deixámos de produzir pontos"

Norberto Alves, treinador da equipa de basquetebol do Benfica, após a derrota no Clássico com o FC Porto, no Pavilhão da Luz, por 63-68, lamentou a falta de produtividade ofensiva no último período

"Os jogos só acabam no fim. Nunca tivemos uma margem assim tão grande, mas, no último período, deixámos de produzir pontos. Ao longo de todo o jogo, fomos muito pouco eficazes nos lançamentos, começou por referir o técnico encarnado.

"Temos mais assistências, menos derrubes e muito mais ressaltos ofensivos, o que é natural porque falhámos muito mais. Teve muito a ver com a eficácia ofensiva, mas, no quarto período, parámos também um pouco de ser mais coletivos. Apesar de, na primeira parte, não estarmos a ser eficazes, o que é certo é que estávamos a ganhar por dois pontos", analisou Norberto Alves.

