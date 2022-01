Norberto Alves: "Esta equipa, na última semana, esteve em isolamento e nem sequer treinou"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com a Oliveirense (97-91)

Jogo: "O que fez a diferença, o que nos ajudou muito a ganhar, foi o excecional espírito de grupo que estes rapazes têm, numa época em que tem sido difícil consolidar o nosso modelo de jogo. Precisa de treino e sentimos que desde novembro perdemos qualidade em termos de consistência."

Diferença: "Teve muito a ver com esta capacidade de se superarem, porque, como sabem, esta equipa, na última semana, esteve em isolamento e nem sequer treinou. Teve um jogo muito físico com o Sporting a meio da semana e hoje defrontou uma equipa que teve uma semana para preparar o jogo, enquanto nós tivemos um dia. [A vitória] teve a ver muito com mantermo-nos coesos nos nossos piores momentos."

Adversário na final: "O Sporting [adversário na final, no domingo] tem uma identidade muito bem definida. Acrescentou alguns jogadores que cumprem essa identidade, e nós somos uma equipa que ainda estamos longe de consolidar o nosso modelo de jogo. Mas, nas finais, vão contar muito as questões mentais, como lidamos com os bons e maus momentos, e queremos é ser consistentes, porque nos últimos dois jogos tivemos muitas oscilações de qualidade, quer ofensiva, quer defensiva."