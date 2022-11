Norberto Alves: "Era uma incógnita, esta semana o Benfica andou por fora"

Norberto Alves (treinador do Benfica)

Declarações de Norberto Alves (treinador do Benfica) após o jogo Sporting-Benfica (78-89), em atraso da primeira jornada do campeonato português de basquetebol, realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Dúvidas: "O jogo ia ser uma incógnita, pois esta semana a nossa equipa andou por fora, em Barcelona [Manresa], dormimos uma noite em Lisboa, depois sexta-feira à noite em Guimarães, com menos de 48 horas para descansar. Ia ser uma incógnita como nos íamos apresentar aqui.

A vantagem: "Para nós, era importante que eles nunca tivessem uma vantagem. No terceiro período, começámos a pressionar, o Sporting deixou de ter lançamentos confortáveis e também controlámos o ressalto defensivo. Depois, ganhámos alguma vantagem, mas nem sempre controlámos a posse de bola como queríamos."

Espírito: "Os jogadores têm um excecional espírito de equipa, treinam muito intenso e respeitam-se imenso uns aos outros. Faz com que a equipa evolua. É a única maneira para cumprir os objetivos internos e para conseguirmos competir com as equipas lá fora. Nesse nível, não me estão a surpreender."

Confiança: "Ganhar é bom, dá-nos confiança e é uma afirmação do trabalho e de que este é o caminho, mas não ganhámos nada. Temos de continuar a trabalhar e ser humildes. Ainda temos coisas a melhorar, há pequenos detalhes que fazem a diferença".