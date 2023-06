Norberto Alves: "As coisas correram bem, mas já passou"

Declarações após o jogo Sporting-Benfica (57-101), o terceiro da final do play-off do campeonato português de basquetebol, realizado esta sexta-feira no Pavilhão João Rocha.

Norberto Alves (treinador do Benfica): "A equipa defendeu muito bem e, em ataque, voltámos às medidas normais no lançamento exterior. Ajustámos muito melhor e não nos perturbámos com a estratégia do Sporting. As coisas correram bem, mas já passou. Vamos agora voltar a focar-nos muito bem no próximo jogo.

Temos de voltar a vir muito concentrados e muito coesos, a seguir à risca o plano estratégico de jogo. Hoje os rapazes foram fantásticos a nível defensivo. O Sporting começou muito bem e foi a defesa que nos aguentou. Temos de voltar a manter o nível defensivo, intervir e tirar proveito disso."

Nota: O treinador do Sporting, Pedro Nuno Monteiro, não compareceu na sala de imprensa.