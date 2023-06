Norberto Alves após vitória do Benfica: "Os jogos estão a demorar muito tempo..."

Declarações de Norberto Alves, treinador encarnado, após o Benfica-Sporting (85-84), primeiro jogo da final do campeonato português de basquetebol.

Análise: "O jogo foi um pouco de altos e baixos das duas equipas. Tivemos bons momentos ofensivos e defensivos, mas oscilámos com momentos menos conseguidos. Hesitámos muito no que tínhamos de fazer. Sabíamos que ia ser um play-off difícil. Os jogos estão a demorar muito tempo, é um denominador comum e é bom que as pessoas percebam porquê. Era importante entrar a ganhar, mas não está nada decidido. Agora, é olharmos para este jogo, ajustar o que tivermos de ajustar para o próximo jogo e entrar com a mesma atitude. Os rapazes estiveram fantásticos, contra um Sporting que vinha muito confiante da eliminatória contra o FC Porto. O Sporting teve mérito [nas recuperações ao longo do jogo], é uma equipa que defende sempre bem e é muito intensa. Também da nossa parte houve alguns erros no ataque, a bola tem de circular mais rápido".

O que antevê para esta final? "Vai ser uma final muito difícil. Qualquer uma das equipas tem qualidade para ganhar o campeonato. É o que se espera de uma final".