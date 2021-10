Norberto Alves após FC Porto-Benfica: "Haver boicote a árbitros é basquetebol de terceiro mundo"

Norberto Alves, treinador do Benfica

Declarações de Norberto Alves, treinador do Benfica, após o jogo com o FC Porto, que os dragões venceram, por 81-71, na sexta jornada da Liga Betclic

Sobre a arbitragem do FC Porto-Benfica: "Temos estado a assistir, um pouco por fora, a este boicote do FC Porto a três árbitros internacionais. O que eu acho é que, para não acontecer o que aconteceu neste jogo, têm de estar os melhores. Nos jogos mais importantes têm de estar os melhores árbitros e, portanto, sem querem arranjar desculpas porque também cometemos erros, o que é certo é que, sempre que nos aproximávamos e quando podíamos reentrar, claramente, no jogo, havia decisões incompreensíveis."

Sobre o boicote: "Nós não podemos estar calados em relação a isto. Nem nós, nem os outros 11 clubes, porque se cada clube não quiser três árbitros, ainda por cima os melhores, 33 árbitros não podem apitar jogos da Liga e eles são só 26. Alguém tem que tomar alguma ação em relação a isto, porque, com este ambiente em que é fácil apitar tudo a favor do FC Porto porque é simpático... Esperemos que, brevemente, os responsáveis resolvam este problema. Não temos nada contra o nosso adversário, mas isto não pode acontecer. Haver boicote a árbitros é basquetebol de terceiro mundo."